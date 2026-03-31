בוץ מהשמים; רוחות, גשם ושטפונות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יתאפיין בגשמים מקומיים בכל הארץ ובאובך. תחול עלייה במידות החום וקיים חשש לשטפונות.
הערב והלילה, בין שלישי לרביעי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. לקראת בוקר בהרי הצפון הרוחות המזרחיות יתחזקו.יום רביעי, ערב ליל הסדר: מעונן, בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות. ברוב אזורי הארץ צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים. תחול עליה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר במישור החוף ובשפלה. יתכן אובך בעיקר בדרום הארץ. לקראת ערב הגשמים יתחזקו, ובלילה קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח, הנגב והערבה. במהלך הלילה גם הרוחות יתחזקו.
יום חמישי: עדיין צפויים גשמים מקומיים, ויוסיפו לנשב רוחות ערות בעיקר בדרום הארץ ובהרים. במהלך היום הגשמים והרוחות ייחלשו. עד הצהריים עדיין קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, בנגב ובערבה. יתכן אובך. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר במישור החוף ובשפלה, ויחזרו להיות רגילות לעונה.
יום שישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות
