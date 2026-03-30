מהפך קיצוני: גשמים חזקים, רעמים ושטפונות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חורפי. תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים חזקים בכל הארץ מלווים בסופות רעמים. תחזית מזג אוויר
הערב והלילה, בין שני לשלישי: מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל.
יום שלישי: מעונן חלקית. בבוקר בצפון הארץ עדיין יתכן גשם קל. צפויה עליה קלה בטמפרטורות.
יום רביעי: מעונן, במהלך היום ברוב אזורי הארץ יחלו לרדת גשמים מקומיים וייתכנו סופות רעמים. יתכן אובך בעיקר בדרום הארץ. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות. בלילה הרוחות והגשמים יתחזקו וקיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח, נחלי הנגב וערבה.
יום חמישי: בבוקר בדרום הארץ עדיין יוסיפו לנשב רוחות ערות. ירדו גשמים מקומיים שיתמעטו אחה"צ. עדיין קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח, נחלי הנגב וערבה. יתכן אובך. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
יום שישי: לרוב בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות.
