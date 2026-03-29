הטמפ' צונחות; גשם, רעמים ושטפונות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך: תחול ירידה ניכרת בטמפ' וישרור אובך ברוב אזורי הארץ. גשם חזק יירד בצפון ובמרכז וקיים חשש לשטפונות.
הערב והלילה, בין ראשון לשני: מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מקומי ברובו קל.
יום שני: מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
יום שלישי: מעונן חלקית עם עליה קלה בטמפרטורות.
יום רביעי: מעונן, במהלך היום יחלו לרדת גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ וייתכנו סופות רעמים. ינשבו רוחות חזקות וייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ. קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והנגב. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות.
יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן. הרוחות יתחזקו. יתכן אובך. מדי פעם צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
