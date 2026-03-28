אובך, גשם, רוחות ושטפונות: תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

אחרי סוף שבוע נאה, מזג אוויר מתהפך: תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים בכל הארץ מלווים בסופות רעמים. תנשבנה רוחות עזות וקיים חשש לשטפונות.
הערב והלילה, בין שבת לראשון: מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה. לקראת בוקר בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי קל.
יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן. ברוב אזורי הארץ צפוי גשם מקומי. הרוחות יתחזקו. בדרום הארץ יתכן אובך. תחול ירידה בטמפרטורות.
יום שני: מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
יום שלישי: מעונן חלקית עם עליה קלה בטמפרטורות.
יום רביעי, ערב ליל הסדר: לקראת הצהריים ברוב אזורי הארץ יחלו לרדת גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים. ינשבו רוחות חזקות. בדרום הארץ, בעיקר, יתכן אובך. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח ובנחלי הנגב.
תגובות