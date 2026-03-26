עלייה בטמפ' ואובך; הגשם ימשיך בשני איזורים: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יתייצב מעט. תחול עלייה בטמפרטורות ויירדו גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים. אובך ישרור ברוב אזורי הארץ.
הערב והלילה, בין חמישי לשישי: מעונן חלקית עד מעונן. יוסיף לרדת גשם מדי פעם מצפון הארץ ועד צפון הנגב. עדיין יתכנו סופות רעמים יחידות.
יום שישי: מעונן עד מעונן חלקית. יוסיפו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. משעות אחה"צ הגשמים יתמעטו בהדרגה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
יום שבת: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני עם גשם מקומי ברובו קל ברוב אזורי הארץ. במהלך היום הרוחות יתחזקו. יתכן אובך בעיקר בדרום.
