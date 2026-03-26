עלייה בטמפ' ואובך; הגשם ימשיך בשני איזורים: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יתייצב מעט. תחול עלייה בטמפרטורות ויירדו גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים. אובך ישרור ברוב אזורי הארץ. תחזית מזג אוויר לסופ"ש

הערב והלילה, בין חמישי לשישי: מעונן חלקית עד מעונן. יוסיף לרדת גשם מדי פעם מצפון הארץ ועד צפון הנגב. עדיין יתכנו סופות רעמים יחידות.

יום שישי: מעונן עד מעונן חלקית. יוסיפו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. משעות אחה"צ הגשמים יתמעטו בהדרגה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

יום שבת: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.

יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני עם גשם מקומי ברובו קל ברוב אזורי הארץ. במהלך היום הרוחות יתחזקו. יתכן אובך בעיקר בדרום.

יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן עם גשם מקומי בצפון ובמרכז. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.



