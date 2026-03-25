גשם כבד, רוחות, שלג והצפות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים: תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים עזים בכל הארץ. תנשבנה רוחות חזקות ויירד שלג. צפי לשטפונות והצפות. תחזית מזג אוויר
הערב והלילה, בין רביעי לחמישי: ממטרים מלווים בסופות רעמים צפויים לרדת ברוב אזורי הארץ. קיים חשש חמור לשיטפונות בנחלי הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח ולהצפות במישור החוף המרכזי והדרומי. בחרמון ירד שלג.
יום חמישי: ממטרים מלווים בסופות רעמים וברד צפויים לרדת בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בחרמון ירד שלג. קיים צפי לשיטפונות בנחלי הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח, ולהצפות במישור החוף המרכזי, והדרומי. ינשבו רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ. קר מהרגיל לעונה. לקראת הערב הגשמים יתמעטו בהדרגה.
יום שישי: מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה יוסיפו לרדת גשמים מקומיים. משעות אחה"צ הגשמים ייפסקו בהדרגה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
יום שבת: מעונן חלקית. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות.
יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני עם גשם מקומי ברובו קל ברוב אזורי הארץ, טמפרטורות גבוהות מרגיל לעונה, במהלך היום הרוחות יחתזקו ויחדור לאזורינו אוויר קריר יותר ולח.
