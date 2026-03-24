גשום וסוער; קור, שלג ושטפונות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חורפי. תחול ירידה ניכרת בטמפ' ויירדו גשמים בכל הארץ. בחרמון יירד שלג. קיים חשש לשטפונות.

הערב והלילה, בין שלישי לרביעי: מעונן חלקית עד מעונן. בחלקו השני של הלילה צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות לאורך מישור החוף, אשר לקראת בוקר צפויים להתפשט פנימה לצפון הארץ ולמרכזה.

יום רביעי: ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. משעות הצהריים הגשמים יתחזקו בהדרגה ברוב אזורי הארץ וילווו בברד מדי פעם. בדרום תנשבנה רוחות ערות. קיימת סכנה חמורה משיטפונות בנחלי הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח. בחרמון ירד שלג. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בלילה קיים סיכוי גבוה גם להצפות במישור החוף המרכזי והדרומי.

יום חמישי: ממטרים מלווים בסופות רעמים וברד צפויים לרדת ברוב אזורי הארץ. בחרמון ירד שלג. קיים צפי לשיטפונות בנחלי הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח, ולהצפות במישור החוף המרכזי, הדרומי ובהרי המרכז. ינשבו רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות יוסיפו לרדת וייעשה קר מהרגיל לעונה. בשעות הערב הגשמים יתמעטו בהדרגה.

יום שישי: מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה יוסיפו לרדת גשמים מקומיים. משעות אחה"צ הגשמים ייפסקו בהדרגה. ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

