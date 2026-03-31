איראן מאיימת: "נשמיד חברות אמריקניות החל ממחר"

משמרות המהפכה איימו לתקוף מתקנים של חברות הטכנולוגיה האמריקניות במזרח התיכון: "על כל חיסול - תושמד חברה אמריקנית"

איום נוסף לארה"ב: משמרות המהפכה פרסמו היום (שלישי) הודעה בה איימו לתקוף מתקנים של חברות הטכנולוגיה האמריקניות הגדולות במזרח התיכון. בהודעה נטען כי מדובר ב"חברות ריגול הפועלות תחת השלטון האמריקני".

"המרכיב העיקרי בתכנון ומעקב אחר יעדי התנקשות הן חברות טכנולוגיות מידע, תקשורת ובינה מלאכותית אמריקניות" נטען. "מסיבה זו, מעתה והלאה, המוסדות האלה יהיו מטרות לגיטימיות. על כל חיסול - תושמד חברה אמריקנית".

עוד הוסיפו והציגו רשימה של 18 חברות אמריקניות, ביניהן: סיסקו, HP, אינטל, אורקל, מיקרוסופט, אפל, גוגל, מטא, ו-IBM. "אנחנו ממליצים לעובדי הגופים האלה לעזוב את מקומות עבודתם באופן מיידי" איימו. "החל ממחר בשעה 20:00 לפי שעון טהרן, החברות הללו יהיו נתונות לתקיפה של מתקניהן".