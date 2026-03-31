"משתמשים בכם": אדרעי במסר חריג ללבנונים - גרשו את חיזבאללה

דובר צה"ל בערבית לשעבר, אביחי אדרעי, חושף כיצד ארגון הטרור השתלט על הכפר הנוצרי קוזה בדרום לבנון והפך אותו לבסיס לשיגור טילים. בהודעה חריגה הוא קורא לתושבים: "גרשו את חיזבאללה, הוא גורר אתכם למלחמה בשירות איראן"

ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להשתמש באזרחי לבנון כמגן אנושי, והפעם האוכלוסייה הנוצרית נמצאת על הכוונת. דובר צה"ל בערבית לשעבר, אביחי אדרעי, חשף היום (שלישי) מידע חמור ולפיו מחבלי חיזבאללה השתלטו על הכפר הנוצרי קוזה, הממוקם בדרום לבנון.

על פי החשיפה, הארגון מנצל את הכפר באופן פעיל לביצוע מזימות טרור, ומשתמש במבנים האזרחיים שבו כפלטפורמה לשיגור רקטות, טילים וטילי נ"ט לעבר כוחות צה"ל ושטחי מדינת ישראל.

מסתתרים מאחורי כנסיות

לדברי אדרעי, ההשתלטות על קוזה אינה מקרית אלא חלק מדפוס פעולה שיטתי ומכוון. בצה"ל מזהים לאחרונה ניסיונות חוזרים ונשנים של ארגון הטרור להקים עמדות צבאיות ולפעול מתוך כפרים נוצריים בדרום המדינה. המטרה של חיזבאללה ברורה: ניסיון ציני לזכות ב"חסינות" מתוך אמונה שצה"ל יימנע מלתקוף אתרים ויישובים המזוהים עם העדה הנוצרית.

אדרעי הזכיר כי זו אינה הפעם הראשונה שבה נחשף ניצול של מתקני דת נוצריים למטרות טרור. בעבר נחשפה קיומה של תשתית טרור תת-קרקעית של חיזבאללה שהוקמה ממש מתחת לכנסייה בכפר חיאם שבדרום לבנון.

"גרשו אותם, הם מסכנים את חייכם"

בהודעתו, פנה אדרעי ישירות לתושבים הנוצרים בדרום לבנון בקריאה ברורה לנתק מגע מארגון הטרור: "הו, אנשי הכפרים הנוצרים, גרשו את חיזבאללה מכפריכם ואל תשתפו איתם פעולה. חיזבאללה גרר את ארצכם למלחמה בשירות איראן, מסכן את חייכם ופועל במכוון מתוך כפריכם".

במקביל, הוא שיגר מסר מאיים וחד-משמעי לפעילי הטרור עצמם המסתתרים בין האזרחים: "לפעילי הטרור של חיזבאללה הפועלים מתוך הכפרים הנוצריים בדרום לבנון: אינכם חסינים שם. צה"ל יפעל נגדכם בכוח מוחץ בעת הצורך כדי לחסל כל איום על מדינת ישראל".