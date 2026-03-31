הלוויות סרן נועם מדמוני וסמ״ר בן כהן היום בשדרות ובלהבים

נועם ובן יובאו היום למנוחת עולמים בבתי העלמין להבים ושדרות, לאחר שנפלו בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. בקשתו האחרונה של בן כהן ז"ל הייתה שאם יפול בקרב שכולם יגיעו בחולצות אדומות להלווייתו

הלווייתם של סרן נועם מדמוני (Madmoni) משדרות וסמ״ר בן כהן , בן 21, מלהבים, שנפלו הלילה בדרום לבנון, ייערכו היום (שלישי) בשעה 15:00 בבתי העלמין בשדרות ובלהבים.

בשדרות ולהבים מזמינים את הציבור ללוות את מסע הלוויה עם דגלי ישראל ולעמוד בכבישים הראשיים המובילים לבתי העלמין.

הלוויה צילום: עיריית שדרות

כמו כן פרסמה משפחתו של בן כהן כי בקשתו האחרונה הייתה שאם ייפול בקרב שכולם יגיעו בחולצות אדומות להלווייתו.

נועם ובן ז"ל נפלו הלילה יחד עם עוד 2 לוחמי סיירת הנח"ל: סמ״ר מקסים אנטיס (Entis), בן 21, מבת ים וסמ"ר גלעד הראל בן 21, ממודיעין.

המועצה מקומית להבים ספדה לבן:

"בן, מלח הארץ, תושב להבים, בן לצביקה שגדל ביישוב ולשרית האהובה, ואח לשי היקרה. בן לוחם בפלחה"נ נחל, נפל אתמול בערב בקרב גבורה מול מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. קהילת להבים כולה מרכינה ראש, כואבת ומחבקת. שרית, צביקה ושי אהובים, אנו וכל קהילת להבים כואבים איתכם, ומחבקים אתכם ואת בני המשפחה. תנחומינו לכל משפחות הנופלים בקרב הקשה.

ההספד של ראש עיריית שדרות, אלון דוידי

"פתחנו את הבוקר הזה עם בשורה קשה ושוברת לב. בן העיר, גיבור ישראל, סרן נועם מדמוני ז"ל, מפקד צוות בסיירת נח"ל, נפל בהיתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. יחד עמו נפלו שלושה מלוחמיו הגיבורים.

נועם ז"ל, בנם של בועז ושרונה היקרים, היה חלק ממשפחה גדולה, שורשית, מוכרת ואהובה בעירנו. הוא צמח על ברכי הערכים והנתינה - היה חניך בסניף בני עקיבא, למד בישיבת כפר מימון, והיה מלח הארץ במלוא מובן המילה. מנהיג שקט ונערץ שכולם ידעו שיגיע רחוק.

אתמול, בשעות הערב, במהלך פעילות של סיירת נח"ל בגזרה המערבית בדרום לבנון, נתקלו נועם וצוותו בחוליות מחבלים מטווח קצר. הם נלחמו בגבורה עילאית והשיבו אש. גם ברגעים הקשים ביותר, תחת חילופי ירי כבדים ותוך כדי פינוי הנפגעים כשהמחבלים אף ירו טיל נ"ט לעבר הכוחות- הלוחמים שלנו לא נסוגו ועשו הכל כדי להשלים את המשימה ולהגן זה על זה.

בשמי ובשם כל תושבי שדרות, אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחת מדמוני היקרה להורים, לאחים הדר, אורי ואביה ולמשפחותיהם של שלושת הלוחמים הנוספים שנפלו בקרב הזה. נועם, גיבור שלנו, עיר שלמה בוכיה עליך היום





התקרית בה נפלו החללים

צוות הקרב של חטיבת הנח"ל פועל תחת אוגדה 161 במרחב בית ליף בגזרה המרכזית של דרום לבנון, ליד נבטיה.

אתמול בסביבות השעה 18:30 נתקל כוח של סיירת הנח"ל בחוליית מחבלים של חיזבאללה. במקום התפתח קרב וחילופי ירי בסיומו נפגעו מחבלים, אך גם לוחמים שלנו.

במהלך פינוי הנפגעים, המשיכו המחבלים לירות ואף ירו טיל נ"ט לעבר הכוחות, שהסתיים ללא נפגעים נוספים. במשך שעה ארוכה התנהל הפינוי בחסות ירי טנקים, ארטילריה וסיוע אווירי. באירוע נפצעו לוחם צה"ל באורח קשה, עוד שני לוחמים באורח בינוני ועוד כמה באורח קל.