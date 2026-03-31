פסח תשפ"ו: הכותל והעיר העתיקה ייסגרו למבקרים

בשל המצב הביטחוני, רחבת הכותל המערבי תישאר סגורה לציבור הרחב לאורך כל ימי חג הפסח השנה. קרן למורשת הכותל המערבי, משטרת ישראל ועיריית ירושלים הודיעו במשותף על סגירת אזור העיר העתיקה והכותל.
שער יפו ושער האשפות ייחסמו, קווי התחבורה הציבורית לכותל יושבתו, ומאות אלפי המתפללים שנהגו לעלות לרגל בחג — יחגגו השנה בבתיהם.
50 כהנים ישתתפו בברכת הכהנים
מעמד ברכת הכהנים, המושך בשנים כתיקונן עשרות אלפי מתפללים לרחבה, יתקיים השנה בהיקף מצומצם במיוחד: 50 כהנים בלבד, שנרשמו מראש דרך אתר הקרן, ישתתפו בטקס. המעמד מתוכנן ליום ראשון, ה-5 באפריל, ויחל בשעה 08:30.
כדי לאפשר לציבור הרחב להשתתף מרחוק, ישודר האירוע בשידור חי באתר הקרן, באתרי חדשות ובערוצי הרדיו.
"בתפילה שנזכה עוד השנה לעלות לרגל בשמחה ובבטחה."
תגובות