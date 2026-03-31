ארגוני המקדש לבן גביר: "מה ההבדל בין כנסיית הקבר להר הבית?"

אחרי שפורסם מתווה בטחוני לכניסה לכותל המערבי ולכנסיית הקבר ארגון בידנו למען הר הבית, שלח היום (שלישי) מכתב לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ולמפכ"ל המשטרה דני לוי בדרישה לאפשר גם תפילת יהודים בהר הבית: "אין שום מניעה לאפשר מתווה תפילה מוסדר ליהודים במקום הקדוש בעולם"
הנוסח המלא: "אני פונה אליכם בשם תנועת "בידינו למען הר הבית" ועשרות אלפי עולים יהודים. בשנתיים האחרונות, תחת הובלתכם, ניכר שינוי משמעותי לטובה בהפסקת ההפרעה לתפילת יהודים בהר".
- . מזה למעלה מחודש, הר הבית סגור לתפילת יהודים בטענה של עמידה בהנחיות פיקוד העורף. עם זאת, כבר מספר שבועות שפיקוד העורף הקל משמעותית בהנחיות ההתגוננות באזור ירושלים, ומאפשר התקהלויות של עד 50 איש (ובלבד שניתן להגיע למרחב מוגן תקני תוך דקה וחצי)."."
- נכון לעת הזו, המשטרה מאפשרת מתווי תפילה ופעילות ליהודים בכותל המערבי, לאנשי הוואקף בהר הבית ולנוצרים בכנסיית הקבר. על כן, אין שום מניעה ביטחונית או לוגיסטית לאפשר מתווה תפילה מוסדר ליהודים במקום הקדוש בעולם. דווקא בעת הזו של מלחמה, ישנה חשיבות עליונה לחיזוק החוסן הרוחני של העם ולאפשר תפילה לניצחון ולשלום הלוחמים והחטופים מהמקום המקודש ביותר".
- מחר בערב יחול חג הפסח, שבעת ימי רגל שבהם יהודים עולים למקום שבו עמד בית המקדש. לאור הדחיפות, אני מבקש מכם לקיים הערכת מצב דחופה עוד היום, על מנת להסדיר מתווה תפילה הולם עבור עולי הר הבית, כפי שנעשה באתרים קדושים אחרים בירושלים.
