לאחר סערת איסור התפילה, אושר מתווה תפילה לפטריארך הלטיני

לאחר סערת חסימת התפילה של הפטריארך הלטיני, משטרת ישראל מאשרת את קיום התפילה במתווה מצומצם.

במסגרת הערכת מצב שקיים מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד יחד עם מפקד מרחב דוד נצ"מ דביר תמים ובתיאום עם נציג הפטריארך הלטיני, ומתוך דאגה לאפשר לכלל העדות הנוצריות חופש פולחן, אושר מתווה תפילה מצומצם בכנסיית הקבר.

יש לציין כי עם חשיפת הפרשה הבהירה המשטרה כי האיסור לקיום התפילה נבע כתוצאה מהמצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף- מאחר ובמקומות הקדושים לא קיים מרחב מוגן תקני.

"הטילים האיראנים לא מפלים בין דם לדם, והאיראנים לא מהססים לשגר לעבר מרחבי אוכלוסייה והמקומות הקדושים" נמסר מטעם המשטרה. יש לציין כי רחבת הכותל וכן הר הבית עדיין סגורים לכניסת מתפללים

פרסום הפרשה הפך לאש בשדה קוצים והביא לתקרית בינלאומית וגינויים ברחבי העולם על איסור התפילה לאנשי הדת. ראש ממשלת צרפת מקרון הוציא הודעת גינוי בה כתב: אני מגנה את החלטת המשטרה הישראלית, שמצטרפת לרצף מדאיג של הפרות מעמד המקומות הקדושים בירושלים".

מי שעוד גינה היה גם שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, אשר נזף בהחלטה בעקבות התקרית החריגה והזהיר מפני השלכות בינלאומיות משמעותיות.

הסערה הגדולה הביאה את נשיא המדינה הרצוג וראש הממשלה נתניהו להוציא הודעות הבהרה למצב. בהודעת לשכת ראש בממשלה נכתב: "היום, מתוך דאגה מיוחדת לשלומו, מנעה משטרת ירושלים מהפטריארך הלטיני לקיים מיסה הבוקר בכנסיית הקבר. שוב, לא הייתה כל כוונה זדונית, אלא רק דאגה לשלומו ולשלומי מפלגתו" הובהר. "עם זאת, לאור קדושת השבוע שלפני חג הפסחא עבור הנוצרים בעולם, זרועות הביטחון של ישראל מכינות תוכנית שתאפשר למנהיגי הכנסיות להתפלל באתר הקדוש בימים הקרובים".

הרצוג שוחח עם הפטריארך הלטיני, הקרדינל פיירבטיסטה פיצבאלה, והביע צער רב על ההתרחשות. לדבריו המצב הביטחוני והשמירה על בטחון המתפללים היו השיקולים שהביאו להגבלות "האיום של מתקפות טילים מצד משטר הטרור האיראני נגד האוכלוסייה האזרחית בישראל, ועל רקע מקרים קודמים בהם נפלו טילים איראניים באזור העיר העתיקה בירושלים בימים האחרונים".



