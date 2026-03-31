אמברגו בומרנג: ישראל תפסיק לקנות נשק מצרפת

במשרד הביטחון החליטו כי ישראל תפסיק את הרכש הביטחוני מצרפת זאת לאור יחסה העוין של המדינה כלפי ישראל. ההחלטה נובעת גם מהפקת לקחי המלחמה שעל ישראל לחתור לעצמאות חימוש כחול לבן

מכה נוספת ליחסי ישראל-צרפת: יחסי המדינות, רושמים השבוע שפל חדש- מנכ"ל משרד הביטחון, האלוף (במיל') אמיר ברעם, הורה להפסיק באופן מוחלט את הרכש הביטחוני המגיע מצרפת, כך עולה מפרסום בחדשות 12.

ההחלטה הדרמטית מגיעה כחלק מהפקת לקחים אסטרטגית של מערכת הביטחון מהחודשים האחרונים. בישראל מבקשים לצמצם את התלות במדינות המפגינות עויינות ובמקום זאת להשקיע בייצור ישראלי כחול-לבן שיבטיח "עצמאות חימוש", לצד רכישות ממדינות המוגדרות כידידותיות יותר.

כזכור, המתיחות מול פריז החריפה לאחר שהנשיא עמנואל מקרון מתח ביקורת חריפה על התנהלותה הצבאית של ישראל בעזה ובלבנון. בשיא המשבר, צרפת אף הודיעה כי לא תאפשר לחברות ישראליות להשתתף בתערוכות ביטחוניות בינלאומיות בשטחה, החלטה שבוטלה רק לאחר התערבות מדינית מול שר החוץ הצרפתי.

בנוסף לצעדים אלו, צרפת הובילה קריאות במוסדות האו"ם להטלת אמברגו נשק על ישראל והצהירה על כוונתה להכיר במדינה פלסטינית. רק בשבוע האחרון התווספה למדורה התבטאות נוספת של מקרון, שגינה את ישראל על רקע טענות לאיסור תפילה של הפטריארך הלטיני בכנסיית הקבר בירושלים.

כאמור כעת פועלת ישראל להשיג עצמאות חימוש שתבטל את התלות שיש לה במדינות זרות.












