סגירת מעגל: יוסי דגן הניח את הקראוון במקום בו ביתו נהרס

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיע לשא-נור לסיור עבודה לקראת העליה ובתזמון מדהים גילה את הפועלים מניחים את הקרוואן שבו תתגורר משפחתו, בדיוק בנקודה בה עמד ביתם לפני הגירוש. דגן כיוון את הנחת הקראוון, בירך שהחיינו, ואמר: "זו סגירת מעגל, מתקנים את העוול וחוזרים הביתה"

אירוע מרגש נרשם ביישוב המתחדש שא-נור: ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ומזכ"ל תנועת אמנה, זאב (זמביש) קיימו סיור עבודה לפיקוח על התקדמות החזרה לישוב שא-נור שהוחרב ב2005, בכביש הגישה ליישוב וביישוב עצמו.

בדיוק בזמן שהגיע דגן למקום בו עמד בית משפחתו - הוריד המנוף של חברת ״בן יהודה״ את הקראוון - הבית החדש של ראש המועצה בישוב - באותו המקום בו משפחת דגן התגוררה עד שגורשה בשנת 2005.

יוסי דגן בשא- נור | צילום: רועי חדי

דגן, שמוביל ב20 השנים האחרונות את המאבק הציבורי לחזרה לצפון השומרון, יחד עם אנשי ״חומש תחילה״, וישיבת חומש, לא הצליח להסתיר את ההתרגשות. הוא ניגש לסייע לפועלים בהצבת המבנה על הקרקע, הם התחבקו איתו בהתרגשות, והוא בירך שהחיינו ועזר להם להציב את הקראוון במקומו. דגן נכנס פנימה, פתח את החלון, ונעמד מול הנוף המוכר שנעזב לפני למעלה משני עשורים.

יוסי דגן: "סגירת מעגל שקשה לתאר במילים"

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר בהתרגשות: "עשרים שנה וחצי אחרי הגירוש, אני מגיע לכאן בסיור עם זמביש וזוכה לראות את הפועלים מניחים את הקרוואן שלנו, בדיוק במקום שבו היה הבית שלנו לפני הגירוש - להיכנס, לעזור להניח את המבנה פיזית, לפתוח את התריס ולראות את הנוף שהתגעגענו אליו - זו סגירת מעגל שקשה לתאר במילים.

'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה'. מי שלא רצה כאן יהודים יקבל אותנו פי עשרה ופי עשרים. אנחנו מתקנים את העוול וחוזרים הביתה בשביל עם ישראל ובשביל הדורות הבאים."

כזכור, לפני כשלושה חודשים אישרה מועצת התכנון העליונה את תוכנית המתאר להקמת 126 יחידות דיור ביישוב שא-נור שנחרב בגירוש. כעת בהובלת המועצה ותנועת אמנה, מוצבים הקראוונים הראשונים בישוב, ובמקביל בונים מחדש תשתיות הישוב, זאת לאחר החלטת הממשלה והקבינט בהובלת השר סמוטריץ׳ לחזרה ליישוב.

העבודות להקמת היישוב מתבצעות בשיתוף פעולה הדוק בין המועצה האזורית שומרון בראשות דגן ותנועת אמנה בראשות זמביש, ומהוות את הצעד המעשי המשמעותי ביותר בדרך לאכלוס היישוב מחדש.

גם גרעין משפחות שא-נור, שכולל למעלה מ20 משפחות, התגבש עם מזכירות מסודרת ונערך יחד עם אגף היישובים של מועצה אזורית שומרון להקמת היישוב.