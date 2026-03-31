נחשף: זו הסיבה שהחות'ים לא תוקפים בעוצמה בישראל

המורדים החות'ים הצטרפו למערכה של איראן נגד ישראל, רק חודש אחרי תחילת המלחמה, וגם אז, בעצימות נמוכה - כעת נחשף מדוע

רק חודש אחרי המלחמה, ארגון הטרור החות'י שיגר טילים בליסטיים לעבר ישראל. הלילה (בין שני לשלישי) דווח בבלומברג, כי איראן לוחצת על המורדים החות'ים בתימן להיערך לחידוש והרחבת המערכה הצבאית שלהם נגד נתיבי השיט בים האדום.

לפי הדיווח, הלחץ האיראני מגיע על רקע היערכות לאפשרות של הסלמה נוספת מול ארצות הברית.

על פי הדיווח, הנהגת החות'ים בוחנת בימים אלו אפשרויות לפעולה אגרסיבית יותר, עם זאת, בתוך הנהגת המורדים שוררת מחלוקת עמוקה לגבי היקף המעורבות במלחמה האזורית, מחלוקת שעיכבה עד כה את כניסתם המשמעותית יותר למערכה.

לפי דיווחים מאירופה, הנהגת החות'ים מצויה בעיצומו של קרע פנימי בין פלג קיצוני הדוחף לפעולות צבאיות חסרות תקדים על גורמים מתונים יותר החוששים מהשלכותיה של אסטרטגיה כזו. על רקע זה, התקיפה נגד ישראל לא נתפסה פתיחת פתיחה למכירה, אלא כמעין "נקודת פשרה" פוליטי שנועד לגשר על הפרים בין המחנות.

מקביל, גורמים בארצות הברית ובסעודיה מעריכים כי החות'ים עדיין מתדיינים במיוחד זה מפעמים ישיר או מפגעים בנכסים אמריקניים וסעודיים, אולם תמונת המצב הזו נותרת רגישה; אז גורמים שונים מצביעים כך שמהלכים אמרו על ניסיון השתלטות על יעדים אסטרטגיים דוגמת האי ח'ארג', האקסים לשמש כעזר עבור החות'ים להרחיב את טווח התקיפות שלהם באופן דרמטי.