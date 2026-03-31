מומחה לאיראן בתחזית קשה: "לא רואה את זה קורה"

בני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, התייחס היום (שלישי) ברדיו 103fm להמשך המלחמה באיראן וטען כי הוא לא רואה "קלף" שיכול להפוך את המצב בכדי שלא לשקוע במלחמה תמידית.



בדבריו הוא אמר: "אתמול בערב וגם בלילה של לפני היו לילות של כתישה מאוד משמעותית של מתקני ביטחון וצבא איראניים, הרבה פעילות על מתקנים שמפתחים חלקי טילים. מכללה של משמרות המהפכה שמתחתיה מסתירים הרבה מאוד חלקים מהתוכנית הזו, היו סצנות מאוד מיוחדות, הייתה פטריה אחרי הפצצה וחשבו שזה משהו גרעיני. הפעילות היא מאוד קשה נגד תוכנית הטילים אבל המשטר עדיין עומד ומאוד חזק".

עוד הוא הוסיף: "אנחנו עדיין בתוך המערכה, המשך המלחמתיות ואני לא רואה קלף שהופך את העניין ויוציא אותנו מהדרך הרגילה הזו. זה נראה שאנחנו עוד שנייה ברצועת עזה באיראן. זה בדיוק כמו וייטנאם, עיראק ואפגניסטן, כמו הבוץ הלבנוני אז יהיה לנו בוץ איראני, אנחנו לא יודעים אם אפשר לכבוש את האי חארג' בקלות, ועלולים להיגרר ממשהו קטן למשהו שיכול להפוך לשבועות וחודשים. זה לא כדאי".

לסיום הוא הדגיש: "צריך לקרוא לציבור האיראני לצאת להפגין, זה הקלף שישנה את הכל. על פי הקולות שמגיעים מאיראן והשמחה מהמלחמה הזאת, הציבור האיראני ירצה לצאת ולהפגין. הפתרון היחיד זה הציבור האיראני, צריך לפחות לנסות את הפתרון הזה".