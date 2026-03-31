פרטים נוספים על הקרב בו נפלו ארבעת לוחמי סיירת הנח"ל

כוח של סיירת הנח"ל נתקל בחוליית מחבלים של חיזבאללה במרחב בית ליף בגזרה המרכזית. בחילופי האש נהרגו קצין ושלושה לוחמים. זוהו פגיעות במחבלים. טיל נ"ט נורה לעבר כוחות החילוץ

מבצע שאגת הארי היום ה-31. הותר לפרסם את פרטי הקרב בו נפלו 4 לוחמי סיירת הנח"ל בדרום לבנון.

צוות הקרב של חטיבת הנח"ל פועל תחת אוגדה 161 במרחב בית ליף בגזרה המרכזית של דרום לבנון, ליד נבטיה.

אתמול בסביבות השעה 18:30 נתקל כוח של סיירת הנח"ל בחוליית מחבלים של חיזבאללה. במקום התפתח קרב וחילופי ירי בסיומו נפגעו מחבלים, אך גם לוחמים שלנו.

במהלך פינוי הנפגעים, המשיכו המחבלים לירות ואף ירו טיל נ"ט לעבר הכוחות, שהסתיים ללא נפגעים נוספים.

במשך שעה ארוכה התנהל הפינוי בחסות ירי טנקים, ארטילריה וסיוע אווירי.

כאמור, תוצאות הקרב הן קשות קצין ושלושה לוחמים נהרגו: סרן נועם מדמוני, סמ"ר בן כהן וסמ"ר מקסים אנטיס ועוד לוחם ששמו טרם הותר לפרסום. ובאירוע נפצעו לוחם צה"ל באורח קשה, עוד שני לוחמים באורח בינוני ועוד כמה באורח קל.