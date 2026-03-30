עופר וינטר בתגובה ראשונה לסערה בצבא

בצל סערת התיעוד ברשת ה-CNN, תא"ל (במיל') עופר וינטר יוצא להגנת הלוחמים ומבקר את החלטת הצבא: "איך יכול להיות שכתבים זרים מסתובבים בין הרגליים של הלוחמים שלנו?

תת-אלוף (במיל') עופר וינטר מתייחס היום (שני) לסערה סביב גדוד המילואים של "נצח יהודה" והחיכוך עם רשת CNN, ומותח ביקורת חריפה על ההחלטה להשעות את פעילות הגדוד. בדברים שנשא, הדגיש וינטר כי ישראל נמצאת בשיא של מלחמת קיום, וכי ישנם ארגונים המנצלים את מסווה התקשורת כדי לפגוע בלוחמים בשטח.

"מי מאפשר להם להיות שם?"

וינטר התייחס תחילה לעצם נוכחותם של צוותי תקשורת זרים במוקדי החיכוך: "אני שואל איך זה יכול להיות שכתבים של CNN מרגישים בכלל נוח להסתובב בין הרגליים של הלוחמים שלנו? מי מאפשר להם להיות שם?". לדבריו, הנוכחות של גורמי תקשורת אלו אינה אובייקטיבית אלא "מסכנת את החיילים ומלבה את החיכוך". הוא קרא לצה"ל להציב קו ברור ולהגן על הלוחמים מפני גורמים עוינים, תוך מתן כלים מתאימים להתמודדות עמם.

פגיעה במאמצי גיוס החרדים

בהתייחס להחלטה להשעות את הגדוד כצעד ענישתי, הבהיר וינטר כי הוא מתנגד לענישה קולקטיבית: "אני לא מכיר את כל השיקולים, אבל היה צריך להכניס כאן גם שיקול של הנראות הציבורית, בפרט בזמן מלחמה".

וינטר הזהיר כי להחלטה כזו יש השלכות רוחב על המוטיבציה לשירות: "יש חיילי מילואים מגדודים אחרים שעזבו את חייהם כדי לשרת, ועכשיו הם שואלים לפשר הענישה הקיצונית". מעבר לכך, התייחס וינטר לסוגיית גיוס החרדים הנמצאת בלב השיח הציבורי, וציין כי החלטות מסוג זה פוגעות קשות במאמצים אלו: "המסר שיוצא מהחלטה כזו רק תורם ומוסיף לחוסר האמון בין הציבור החרדי שכן רוצה להתגייס לבין צה"ל".