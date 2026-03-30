הבית הלבן: "לאיראן יש הזדמנות של פעם בדור, הזדמנות אחרונה"

קרולין לוויט, דוברת הבית הלבן, מקיימת עדכון תקשורתי מיוחד והציגה פרטים נוספים על הלחימה באיראן. לוויט מסרה כי לאיראנים יש הזדמנות אחרונה להושיט יד לדיפלומטיה כנה, ולא היא תשלם את המחיר בהשלכות חסרות תקדים.

מטעם הבית הלבן מסרה לוויט: "השיחות עם איראן נמשכות ומתקדמות היטב. מה שאיראן אומרת בפומבי לא משקף את מה שמתרחש. יש הזדמנות של פעם בדור לאיראן להגיע להסכם עם ארה"ב".

לוויט המשיכה והזהירה: "אם איראן תדחה את ההזדמנות, הצבא האמריקני מוכן לתת לנשיא טראמפ את כל האופציות כדי להבטיח שאיראן משלמת מחיר כבד".

"93% מהצי האיראני הושמד, חיל האוויר שלהם הושמד, הם איבדו כל יכולת הקרנת כוח, כולל כ-70 אחוז מתשתיות הטילים והכטבמים שלהם הושמדו או ניזוקו, כוחות ישראלים-אמריקאים מחזיקים בעליונות אווירית מוחלטת וביצעו מעל ל-11 אלף תקיפות".

"האיראנים לא אומרים בפומבי את מה שהם אומרים בחדרים הסגורים, ואין אמת בדיווחים השקריים שלהם, גם הם לא מאמינים להם. הם להוטים לקיים משא ומתן כל עוד הם עוד יכולים. זו היא הזדמנות של פעם בדור לאיראן, להגיע להסכם טוב עם ארה"ב, לנטוש את שאיפותיהם הגרעיניות ולהפסיק להיות מנוע הטרור הגדול בעולם".

"בסופו של דבר, בדרך כזו או אחרת, לאיראן לא תהיה את היכולת לאיים על ארה"ב, האינטרסים שלה, או בעלות בריתנו".