סטירה לנתניהו: מלך ירדן סירב לפגישה עם ראש הממשלה

על פי פרסומים ראש הממשלה נתניהו פנה בבקשה לקיים פגישה עם מלך ירדן עבדאללה השני, אך ירדן סירבה בתוקף

על פי פרסומם של כתבי כאן 11, לשכת ראש הממשלה נתניהו פנתה במהלך החודשים האחרונים לארמון המלוכה הירדני, בבקשה לקיים פגישה עם המלך עבדאללה השני, אך מהארמון נמסרו שורה של דרישות ובקשות, שבסופן הובילו למניעת הפגישה.

על פי הדיווח של כאן 11, לשכת ראש הממשלה וארמון המלוכה קיימו מגעים לפגישה, אך הירדנים הציבו שורה של דרישות ותנאים לקיום הפגישה. גורמים משפיעים מסרו כי אחת הסיבות המרכזיות לאי קיום הפגישה היא בשל סגירת מסגד אל-אקצא מאז תחילת המלחמה, למרות שכלל המקומות הדתיים בירושלים סגורים כולם.

בנוסף, הציבו הירדנים רשימת תנאים מרחיקת לכת בנושאים כמו "הקמת מדינה פלסטינית, הימנעות מעקירת אוכלוסייה בעזה, התגברות האלימות של המתנחלים בגדה המערבית, סוגיית הסיפוח, שינויים במעמד האדמות ביהודה ושומרון, הצבת קשיים בפני ביקורי מתפללים מוסלמים במסגד אל-אקצא, חתימה על הסכם מים חדש והקלות במעבר סיוע הומניטרי לשטחים ולעזה".

על פי הדיווחים, ישראל השיבה באופן שלא סיפק את הדרישה הירדניות, ועל כן, ארמון הנשיאות סירב לפגישה.