חוק עונש מוות עבר במליאה; נתניהו וליברמן הצביעו בעד

חוק עונש מוות למחבלים עלה היום לדיון במליאת הכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו הצביע בעד החוק.
אביגדור ליברמן שבמשך שנים קרא לחוקק את החוק הזה, נעדר מהמליאה בזמן ההצבעה.
החוק עבר ברוב של 64 חברי כנסת, 47 ח"כים הצביעו נגד ו-9 נמנעו.
חוק עונש מוות של השר בן גביר עלה היום להצבעה במליאה ועבר ברוב של 64 חברי כנסת. נתניהו וליברמן תמכו
