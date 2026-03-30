חיסול דרמטי בביירות: צה"ל פגע בציר של חיזבאללה ליו"ש ועזה

מטוסי קרב תקפו בבירת לבנון וחיסלו את חמזה אבראהים רכין, סגן מפקד יחידה 1800 של חיזבאללה, יחד עם אחראי המבצעים של היחידה. מדובר בגוף שאחראי על התיאום והעברת מחבלים בין חיזבאללה לזירות השונות, בהן עזה, סוריה ויו"ש

צה"ל ממשיך לגבות מחיר כבד מחיזבאללה ופוגע בנקודות החיבור האסטרטגיות של ארגון הטרור. מוקדם יותר היום (שני) בוצעה תקיפה ממוקדת בביירות, במהלכה חוסלו מפקדים בכירים ביחידה 1800 – היחידה האמונה על התיאום והקשר ההדוק שבין חיזבאללה לארגוני הטרור הפלסטינים הפזורים ברחבי המזרח התיכון.

הציר של חיזבאללה לעזה ויו"ש

במרכז התקיפה חוסל חמזה אבראהים רכין, ששימש כסגן מפקד יחידה 1800, ויחד איתו חוסל גם אחראי המבצעים של היחידה ומחבל נוסף. בצה"ל מסבירים כי יחידה 1800 מהווה זרוע מרכזית בארגון, האחראית על התיאום המבצעי בין חיזבאללה לארגוני הטרור הפלסטינים במספר זירות במקביל: בלבנון, ברצועת עזה, בסוריה וכן ברחבי יהודה ושומרון.

מעבר לתיאום הכללי, התברר כי במסגרת תפקידו, רכין פיקד בפועל על מהלכים אקטיביים להעברת מחבלים מאותם ארגונים פלסטינים אל קו החזית, על מנת שיילחמו ישירות נגד כוחות צה"ל הפועלים כעת בדרום לבנון.

השמדת מפקדות נוספות לאורך היום

חיסול בכירי יחידה 1800 בביירות מצטרף לגל תקיפות נרחב יותר שביצע צה"ל. במסגרת פעילות זו לאורך היום, הותקפו והושמדו מספר מפקדות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה, הן בבירה ביירות והן במרחבים שונים בדרום לבנון.

מדובר צה"ל נמסר בעקבות הפעילות כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".