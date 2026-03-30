טראמפ מזהיר אחרי התקיפה על בז"ן: "תגלו בקרוב מה התגובה"

הנשיא טראמפ שוחח עם התקשורת האמריקנית והעביר אזהרה מרומזת למשטר האיראני לאחר המתקפה על תשתיות בז"ן בישראל

יאיר אמר
י"ב ניסן התשפ"ו
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ

טראמפ שוחח לפני זמן קצר עם מגזין הניו יורק פוסט האמריקאי והודיע כי בשבוע הקרוב יתגלו פניהם האמיתיים של האיראנים והזהיר כי תגיע תגובה לתקיפות על מתקני נפט בישראל.

הנשיא טראמפ הזהיר בחריפות, ורמז על תגובה משמעותית למתקפה על תשתיות בז"ן: "תגלו בקרוב מה תגובתי על המתקפה האיראנית על מתקני הנפט בישראל".

בנוסף לכך, הודיע טראמפ כי עד סוף השבוע, כבר יתברר לכולם האם ניתן לעבוד עם הגורמים בצד האיראני, או שהגיע הזמן להגביר את האש: "נגלה תוך שבוע אם ניתן לעבוד עם יו"ר הפרלמנט האירני קאליבאף". 

בנוסף, בקשר למצבו של מוג'תבא חמינאי הסביר: "אנחנו חושבים שהוא חי, אבל במצב רע מאוד, הוא פצוע מאוד קשה".

דונלד טראמפ המלחמה באיראן ישראל

