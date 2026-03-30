"הנס" של מגי טביבי עורר סערה ברשת: "את באמת מתגאה בזה?"

מגישת חדשות 14 שיתפה תמונה של מגנט "מזמור לתודה" הנושא את תמונתה, ששרד את הפגיעה הישירה בבית הקפה ברמת גן. הגולשים לא נשארו חייבים: "חילקת קמע והדבר הבא שקרה זה שנחת עליו טיל?"

מגישת המהדורה המרכזית של ערוץ 14, מגי טביבי, פרסמה ציוץ שעורר תגובות מעורבות ברשת החברתית X. טביבי שיתפה תמונה מבין הריסות בית הקפה ברמת גן, שנפגע ישירות במתקפה האחרונה, ובה נראה מגנט ועליו תפילת "מזמור לתודה" לצד תמונתה של המגישה, כשהוא נותר שלם בתוך החורבן.

לדברי טביבי, היא מסרה את המגנט לבעלי המקום יומיים בלבד לפני הפגיעה לטובת זיכוי הרבים. "היום נשלחה אליי התמונה הזו, מבין ההריסות ומבין מה ששרד", כתבה המגישה כשהיא מצביעה על המגנט שנותר שלם בתוך ההרס.

יומיים לפני הפגיעה הישירה בבית הקפה ברמת

גן, מסרתי לבעלי המקום את תפילת #מזמורלתודה לטובת זיכוי הרבים. היום נשלחה אליי התמונה הזו, מבין ההריסות ומבין מה ששרד. pic.twitter.com/FCZucWUXL0 — Maggie Tabibi (@MaggieTabibi) March 29, 2026

אלא שהציוץ, שביקש להצביע על נס בתוך האסון, גרר גל של תגובות ציניות וביקורתיות מצד גולשים. חלק מהמגיבים תהו על הקשר שבין חלוקת המגנט לבין הפגיעה הקשה שספג המבנה מיד לאחר מכן: "רק לוודא שאני מבין: חילקת קמע לבית קפה והדבר הבא שקרה זה שנחת עליו טיל איראני?", כתב אחד הגולשים. מגיב אחר הוסיף בציניות: "איזה נאחס הבאת להם".

ביקורת חריפה במיוחד הופנתה כלפי העיצוב של המגנט, הכולל את דיוקנה של המגישה לצד מילות התפילה. "כמה צנועה את שמדפיסה תפילה עם הפנים שלך ומתהדרת שאלוהים השמיד את הכל חוץ מהנייר שלך", כתב אחד המבקרים, "המילה צניעות באמת מתאבדת מהגאוותנות הדתית". גולשים אחרים תהו בפשטות על מהות הנס: "אמממ אבל הוא חטף טיל, אז לא הבנתי".

מנגד, הציוץ זכה גם לשיתופים של גולשים שראו בכך חיזוק אמוני בתוך ימי הלחימה הקשים, אך השיח המרכזי סביב הפוסט נותר רועש ומלווה בעימותים בין תומכי המגישה למבקריה.