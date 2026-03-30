פשטו על המפקדה וחיסלו מחבלים: צפו בתיעוד הדרמטי מלבנון

לוחמי חטיבה 226 ממשיכים להעמיק את הפעילות הקרקעית בדרום לבנון להרחבת מרחב האבטחה של יישובי הצפון. בתיעוד חדש שמפרסם צה"ל נראית תקיפה וחיסול של חוליה חמושה, לצד השמדת מפקדת טרור ואיתור משגרי נ"ט

צה"ל ממשיך להכות בחיזבאללה ולהעמיק את האחיזה בשטח. היום (שני) מפרסם הצבא תיעוד חדש מפעילות כוחות חטיבה 226, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 146, שממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון. מטרת הפעילות היא הרחבת מרחב האבטחה, השמדת תשתיות הטרור והרחקת האיום מגבול הצפון.





דובר צה"ל

במהלך ההתקדמות והסריקות במרחב, זיהו לוחמי החטיבה חוליית מחבלים חמושים של ארגון הטרור חיזבאללה שנערכה לפעולה. הכוחות בשטח סגרו מעגל במהירות, תקפו את החוליה וחיסלו את המחבלים על מנת להסיר את האיום המיידי.





במקביל לחיסול החוליה, הכוחות המשיכו בחשיפת תשתיות הארגון והשמידו מפקדה ששימשה את מחבלי חיזבאללה באזור. בתוך המבנה איתרו הלוחמים אמצעי לחימה, בהם משגר וטילי נ"ט (נגד טנקים) שהיו מוכנים להפעלה.