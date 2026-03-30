בבז"ן מעדכנים: זה הנזק שנגרם בעקבות הפגיעה הישירה

בהמשך לאזעקות ולהדי הפיצוצים שנשמעו היום (שני) בשעות הבוקר המאוחרות באזור הצפון, מתברר כעת כי נרשמה פגיעה ישירה באחד ממתקני האנרגיה הרגישים באזור. חברה הפועלת במפרץ חיפה דיווחה לפני זמן קצר כי טיל פגע פגיעה נקודתית בגג של מכל תזקיקים במתחם.

למרבה המזל, מהחברה נמסר כי האירוע החריג והמסוכן הסתיים ללא פצועים או נפגעים בנפש. על פי ההערכות הראשוניות בשטח, הנזק שנגרם למכל אינו מהותי, ונכון לשעת הדיווח כל מתקני הייצור במתחם ממשיכים לפעול כרגיל וללא הפרעה.

עם זאת, בחברה מדגישים כי מדובר בהערכה ראשונית בלבד המבוססת על סריקות שטח שבוצעו סביב המתקנים העיקריים לאחר הפגיעה. תהליך האיתור המלא של נזקים אפשריים במתקנים מסוג זה הוא ממושך ומצריך משנה זהירות, במיוחד בכל הנוגע להקפדה על הוראות הבטיחות ואיכות הסביבה.



בדו"ח שפורסם הובהר כי נזקים כספיים, סביבתיים או תקלות נוספות עשויים להתברר רק בשלב מאוחר יותר עם התקדמות הבדיקות.