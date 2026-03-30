משרד הבריאות בקריאה דחופה: "מי שנחשף - לפנות מיד למיון"

משרד הבריאות פרסם לפני זמן קצר הודעה דחופה לציבור: "מי שבא במגע - עליו לפנות דחוף למיון"

משרד הבריאות פרסם היום (שני, 30 במרץ) הודעה דחופה לציבור בעקבות גילוי תן נגוע במחלת הכלבת בקיבוץ דגניה ב'. על פי הדיווח, שני אנשים שנחשפו לתן כבר אותרו והופנו לקבלת טיפול רפואי מונע.

במשרד הבריאות פונים לכל מי שהיה במגע, או שבעלי החיים שברשותו באו במגע עם בעל החיים הנגוע או עם תן משוטט באזור, לפנות בדחיפות ללשכות הבריאות.

הנחיות חשובות לציבור

מי שנחשף לתן באזור דגניה ב' בין התאריכים 14.03.2026 ועד 28.03.2026 (כולל), מתבקש לפעול בהקדם לפי הפירוט הבא:

בשעות העבודה: יש לפנות ללשכת הבריאות "כנרת" בטלפון 04-6710300, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום המגורים.

לאחר שעות העבודה ובסופי שבוע: יש לפנות לחדר המיון בבית החולים הקרוב.

דגשים להורים ולבעלי חיות מחמד:

הורים: משרד הבריאות מבקש מהורים לילדים באזור לברר עם ילדיהם האם באו במגע עם בעלי חיים חשודים ולדווח על כך מיד.

בעלי חיות מחמד: יש ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי כדי לוודא את מצב החיסון של חיית המחמד.

במשרד מזכירים כי במקרה של נשיכה או שריטה על ידי בעל חיים, יש לשטוף את האזור באופן מיידי במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדיקת הצורך בטיפול מונע.