הרב אילעאי עופרן: "רוצה את החיים שלי בחזרה"

הרב אילעאי עופרן, רב קבוצת יבנה וקצין במילואים, פרסם הבוקר (שני) התייחסות חריפה לאישור תקציב המדינה הלילה בכנסת. בדבריו, הציג הרב עופרן את זווית ראייתו של חייל המילואים אל מול סדרי העדיפויות שנקבעו בתקציב, וטען כי הממשלה בחרה לחזק את מה שכינה "מכונת ההשתמטות".

במחשבה הראשונה שהעלה, טען הרב עופרן כי התקציב החדש מבטל את מנופי הלחץ הכלכליים על המוסדות החרדיים. "עצירת התקציבים הייתה כלי יעיל ואפקטיבי", כתב, "אך חברי הקואליציה שלחו הלילה צפירת הרגעה מלטפת וחיזקו את ידיהם להמשיך בדרכם". לדבריו, בעוד הרמטכ"ל מתריע על מחסור בחיילים וקריסת הצבא, הכנסת בחרה להאיץ את התהליך.

בנוגע ל"מעטפת ההטבות" המובטחת למשרתי המילואים בעשרות מיליארדי שקלים, הביע הרב עופרן התנגדות נחרצת לשימוש בתמריצים כספיים במקום חלוקה בנטל. "בתור מי שזכאי לתקרה הגבוהה ביותר של המענקים, אני אומר בקול – מויחל טויבוס. לא רוצה החזר הוצאות בייביסיטר ולא רוצה מענק לחופשה. רוצה הביתה! רוצה את החיים שלי, את המשפחה שלי ואת העבודה שלי". הוא השווה את הצ'ופרים הללו ל"תכשיטים לאישה מוכה" וקרא לממשלה: "אל תקנו לי מתנות, פשוט תפסיקו להרביץ לי".

לסיום, התייחס הרב עופרן לטיעון הפוליטי לפיו אי-חקיקת חוק פטור תוביל לפירוק הממשלה. "הלילה הובהר שוב איזה שקר מכוער זה היה", כתב. "חוק ההשתמטות לא חוקק, והממשלה תמלא את ימיה. זה רק החיים שלנו שמתקצרים". לדבריו, הטענה כי מדובר בתירוץ להפלת הממשלה התבררה כחסרת בסיס, בעוד העומס על המשרתים רק הולך וגובר.