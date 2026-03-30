היועמ"שית לבג"ץ: אלו ההטבות שיש לשלול ממשתמטים

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, מסרה כעת (שני) לבג"ץ, רשימת הטבות שיש לשלול מחרדים שאינם מתגייסים.

רשימת ההטבות כוללת: הנחה בתחבורה ציבורית, השתתפות בתוכניות דיור: “דירה בהנחה”, “מחיר מטרה”, סבסוד מעונות יום (כלל התבחינים), השתתפות המדינה בצהרונים, הנחה בארנונה.





מלגות ותוכניות מימון לימודים: “מיגו”, “מילגו”, “טנא”, השתתפות במכרזים בשירות המדינה, תמיכה במוסדות תורניים, סבסוד מעונות יום במסלול לימודים תורניים, הנחות בביטוח לאומי, תוכנית נוער חרדי נושר (נוח”ם) ותוכניות לימודים טכנולוגיים (מה”ט).

היועמ"שית הדגישה כי בהתאם לחוק ולפסק הדין של בג״ץ, על כל גופי המדינה חלה חובה להגביר את מאמצי האכיפה במישורים השונים בטווח הזמן המיידי: הן באמצעות נקיטה בהליכי אכיפה משמעתיים ופליליים כלפי כל מי שנעדר משירות והוכרז משתמט; הן באמצעות מניעת מימון ממשלתי שתומך באופן ישיר או עקיף בהשתמטות מצה"ל; והן באמצעות גיבוש מדיניות אכיפה ממשלתית אפקטיבית, שוויונית ומידתית.