אבי מעוז: זו הסיבה שאצביע נגד חוק עונש מוות למחבלים

סגן השר אבי מעוז פרסם היום גילוי דעת שבו הוא מפרט את התנגדותו לחוק עונש מוות למחבלים. למרות שציין כי מחבלים הם "בני מוות" וכי יש לחסל כל מחבל בשדה הקרב, הבהיר מעוז כי במישור החקיקתי הוא אינו יכול לתמוך במהלך במתכונתו הנוכחית.

הסיבה המרכזית להתנגדותו של מעוז נובעת מחוסר אמון במערכת המשפט. "אין לי שום אמון במערכת המשפט של יצחק עמית וגלי בהרב מיארה, ואני מתנגד להעניק להם סמכויות של קביעת חיים ומוות", כתב מעוז. לדבריו, הוא אינו סומך על המערכת שתשתמש בסמכות זו כלפי מחבלים, וחושש מהפרשנות שתינתן לסעיף בחוק העוסק במי ש"שולל את קיומה של מדינת ישראל".

מעוז הביע חשש כי הסמכות הזו עלולה להיות מופנית בעתיד נגד דמויות מהציבור היהודי: "רק שערו בנפשכם מה יקרה אם בעלילת הדם הבאה, יחליט הרכב של בג"ץ שדמויות כמו כח מאה או בצלאל זיני הם שוללי קיומה של המדינה? אצל יצחק עמית אין הבחנה בין יהודי לערבי".

טיעון נוסף שהעלה מעוז נוגע לביטחון יהודים בתפוצות. לטענתו, חוק כזה עלול לתת לגיטימציה להרג יהודים ברחבי העולם כפעולת נקמה או כניסיון למנוע הוצאה להורג של מחבלים. הוא חתם את דבריו בכך שלמרות שהתמיכה בחוק פופולרית, הוא פועל על פי הכרעת דעת תורה כפי שהוא מבין אותה, גם כשמדובר בעמדה שאינה זוכה לקונצנזוס.