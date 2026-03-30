אחרי הפדיחה הלילית: יש עתיד בפנייה חריגה ליועמ"שית

אחרי הפדיחה הלילית, בה חברי האופוזיציה לא שמו לב והצביעו בעד הסתייגויו שלמעשה העבירו מאות מילוניום לרשתות החינוך החרדיות, יש עתיד דורשות מהיועמ״שית להורות למשרד החינוך והאוצר על איסור העברת הכספים שאושרו הלילה - בטרם פנייה לבג״ץ.

במכתב שהגישה סיעת יש עתיד באמצעות עורכי דינה עודד גזית ואלירם בקל בעניין הכספים שנגנבו הלילה במליאת הכנסת נכתב כי ״מדובר בתקציב אשר מלכתחילה הובהר כי יש מניעה משפטית מהעברתם, וכי בוצע ניסיון ״לעקוף" את האיסור החוקי ולאפשר הזרמת כספים נוספים למוסדות תורניים, בניגוד מפורש לפסיקת בג"ץ בהרכב של תשעה שופטים״

עוד מבקשים מהיועצת המשפטית לכנסת להציג אף היא את חוות דעתה המבהירה כי ההצבעה על ההסתייגות היתה שלא כדין, שכן לא ניתן באמצעות הסתייגות מספרית להעביר כספים שיש מניעה משפטית מהעברתם מתקנת הרזרבה לתקנות אחרות.