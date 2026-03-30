יצחק עמית מאשים: "זה ממש נראה מסע דיג"

בג"ץ דן היום (שני)בבקשת הערר של העיתונאי עמרי אסנהיים נגד ההחלטה של בית המשפט המחוזי, שקבע שעליו למסור למשטרה את חומרי הגלם של הריאיון שקיים עם אלי פלדשטיין.

נזכיר כי הראיון הוביל לפתיחה בחקירה פלילית בפרשת "הפגישה הלילית" לאחר שפלדשטיין חשף לראשונה בראיון את שמו של צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כמי שעל פי החשד ניסה לשבש חקירה רגישה.

הרכב השופטים בדיון כולל נשיא העליון יצחק עמית, השופט אלכס שטיין והשופט חאלד כבוב.



עורכת הדין של אסנהיים טענה בדיון:" אם אסנהיים היה מוסר את החומרים למשטרה הייתה נגמרת לו הקריירה, כך לאף עיתונאי לא תהיה קריירה".



במהלך הדיון, הנשיא עמית שאל את נציד הפרקליטות, האם לא מדובר במסע דיג? "זה ממש נראה מסע דיג", הוסיף.

עו"ד יאיר חמודות מפרקליטות המדינה (שמייצג את המשטרה) הסביר: "אנחנו לא יודעים מה יש בכל החומר גלם. הם לא רוצים לתת לבית המשפט לראות את זה ולא לנו. אנחנו לא עושים את זה בכל מקרה. יש מקרה מיוחד כאן, שמחייב אחרי איזונים והגעתי למסקנה שבמקרה הזה צריך להעביר את החומרים".