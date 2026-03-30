בזמן היירוטים: נער דקר צעיר בבני ברק

נער בן 15 חשוד בדקירת צעיר בן 21 בבני ברק. המשטרה עצרה את הנער וכתב אישום הוגש כנגדו.

במהלך אחד ממטחי הטילים לעבר מרכז הארץ, התקבל במשטרה דיווח על אירוע דקירה ברחוב כהנמן בבני ברק. אל המקום הוזעקו כוחות המשטרה והרפואה אשר החלו בטיפול בצעיר בן 21 שנדקר ברגלו. הפצוע פונה לבית החולים במצב קשה והדוקר נמלט מהמקום.

שוטרי תחנת בני ברק - רמת גן פתחו בחקירה, במסגרתה נאספו ממצאים וראיות. מהחקירה עולה כי ביום שישי 13.3.26, בממן שהחלו ההתרעות, עמד הצעיר עם חבריו ברחוב בעיר וצפה ביירוט הטילים. באותו הזמן ניגש אליהם החשוד, קטין בן 15 תושב בני ברק, יחד עם חבריו, ואמר: "תתקדמו הלאה, על מי אתם מסתכלים, אתם רוצים מכות?". בהמשך, שלף החשוד סכין ממכנסיו, נצמד לצעיר ודחף אותו. הצעיר הדף אותו ואף בעט בו, ואז דקר הקטין את הצעיר בירך ימין. כתוצאה מהדקירה, נגרם לקורבן חתך באורך של כ-2-3 ס"מ והוא נזקק לטיפול רפואי שכלל תפרים.

כאמור בתום החקירה הצליחה המשטרה לאתר את הדוקר שנעצר לחקירה, ובסיומה נכלא. מעצרו הוארך מעת לעת. כמו כן הוגש כתב אישום נגד החשוד בגין פציעה והחזקת סכין שלא כדין, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.