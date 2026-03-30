רצח את מעסיקו, שוחרר בעסקה והפעיל חוליית טרור מטורקיה

שב"כ חשף תשתית צבאית בכפר עזון, שהופעלה על ידי מחמוד רדואן – מחבל , שרצח את מעסיקו ב-2011 גורש לטורקיה בשנה שעברה אחרי ששוחרר בעסקת חטופים והפעיל משם את החולייה

היום (שני) הותר לפרסום כי במהלך דצמבר 2025 בשב"כ חשפו תשתית טרור ביהודה ושומרון, אשר שהוכוונה מרחוק על ידי פעיל חמאס השוהה בטורקיה. נגד המעורבים הוגשו לאחרונה כתבי אישום חמורים.

מחמוד רדואן, עבד בשנת 2001 כפועל בניין בישוב גינות שומרון. רדואן יחד עם שלושה פועלים נוספים חטפו ורצחו את יוסף אלפסי הי"ד שהעסיק אותם בבניית ביתו. הוא שוחרר במסגרת עסקת חטופים וגורש לטורקיה בינואר 2025.

פעילות הטרור פועלת תחת מנגוני הביטחון הטורקים

על פי ממצאי חקירת השב"כ, רדואן ניצל את שהותו בחו"ל כדי לגייס שני צעירים תושבי הכפר עזון שבשומרון – ראיף שלו ונאצר סלים. השניים נפגשו עם רדואן בדצמבר האחרון במסעדה בטורקיה, שם הציג בפניהם את פעילותו הצבאית הענפה בטורקיה ובשטחי איו"ש.

במהלך הפגישה הצהיר רדואן בפני השניים כי הוא עומד בקשר רציף עם גורמי טרור בשטח, הביע את רצונו "למות מות קדושים" והציע להם להצטרף לשורותיו – הצעה לה השניים נענו.

פרט משמעותי שעלה בחקירה נוגע לחופש הפעולה של פעילי חמאס על אדמת טורקיה. רדואן ציין בפני ראיף שלו כי הפעילות של המגורשים במדינה מתבצעת תחת פיקוחם של מנגנוני הביטחון הטורקיים.

בשב"כ מדגישים כי חשיפת התשתית היא חלק מהמאמץ המתמשך לסיכול ניסיונות חמאס להכווין טרור מחו"ל אל תוך שטחי ישראל. "שירות הביטחון הכללי ימשיך לפעול בנחישות כדי לסכל כל ניסיון לקדם פעילות עוינת ויפעל למצות את הדין עם כל המעורבים כדי להבטיח את ביטחון המדינה ואזרחיה", נמסר.