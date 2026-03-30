ספרד בצעד דרמטי נוסף נגד ארה"ב

בספרד הודיעו על סגירת המרחב האווירי למטוסים אמריקניים שמעורבים במלחמה באיראן: "לא נתיר את השימוש לפעולות הקשורות למלחמה"

העימות של ספרד וארה"ב נמשך: שרת ההגנה של ספרד, מרגריטה רובלס, הודיעה היום (שני) כי ספרד תסגור את המרחב האווירי שלה למטוסים אמריקניים אשר לוקחים חלק במלחמה באיראן.

לטענת רובלס, "אנחנו לא מתירים את השימוש בבסיסים צבאיים ובמרחב האווירי שלנו לפעולות הקשורות למלחמה באיראן, שנפתחה באופן חד-צדדי ובניגוד לחוק הבינלאומי".

המהלך הנוכחי של מדריד הוא האחרון בסדרה של צעדים דרמטיים שננקטו נגד ארה"ב מאז תחילת התקיפה באיראן. בתחילת החודש ממשלת ספרד הודיעה על גירוש הכוחות האמריקאים מהמדינה, כשלפחות 15 מטוסי F15 אמריקאים נאלצו כתוצאה לעזוב את בסיסיהם בדרום ספרד, ולעבור לבסיסים אחרים באירופה.

לאורך המלחמה, ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז גינה פעמים רבות את התקיפות ואף כינה אותה "תוקפנות חד צדדית של ארה"ב וישראל שעלולה להוביל למלחמה כוללת". בעקבות דבריו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים לנתק את היחסים הדיפלומטיים וקשרי המסחר עם מדריד.