פיצוץ וענן עשן: תיעוד רגע הפגיעה בבתי הזיקוק

מבצע שאגת הארי היום ה-31. מצלמות האבטחה שמנטרות את פעילות המפעלים במפרץ חיפה תפסו את רגע פגיעת הטיל האיראני במיכל בבתי זיקוק (בז"ן) בחיפה.

(צילום: איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה)

במשרד להגנת הסביבה שללו את קיומו של אירוע חומרים מסוכנים.

בהודעה של המשרד נאמר: "מהמידע שנמסר עולה כי בעקבות פגיעה במיכל במפעל באזור נצפה עשן שחור, וכי הושגה שליטה על האש.

בהנחיית השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, מנכ״ל המשרד, רמי רוזן, יחד עם צוותי וכונני חירום מטעם מחוז חיפה, עשו דרכם לזירה ונמצאים כעת בשטח בליווי פעילות כוחות הביטחון וגורמי החירום.

המשרד להגנת הסביבה מבצע פעולות ניטור ובחינה של איכות האוויר באזור, וממשיך במעקב ובקרה שוטפים על מנת לוודא כי לא נשקפת סכנה לציבור או לסביבה.

הציבור מתבקש להימנע מהפצת מידע בלתי מבוסס ולהסתמך על פרסומים רשמיים בלבד.