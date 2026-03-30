הותר לפרסום: לירן בן ציון מחולון נפל בקרב בדרום לבנון

הותר לפרסום כי סמל לירן בן ציון, בן 19 מחולון, נפל בקרב בדרום לבנון. בן ציון היה לוחם בגדוד 9, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401).

עוד נאמר כי קצין שריון נפצע באורח קשה באירוע שבו בן ציון נפל. בצה"ל אמרו כי הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו עודכנה.

זהו החלל השני שנופל בלבנון השבוע, אחרי שאתמול הותר לפרסום כי סמל משה יצחק הכהן כץ, בן 22, מניו הייבן, קונטיקט, נפל בקרב בדרום לבנון. שלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח בינוני באירוע, כשהם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

מוקדם יותר היום דווח כי 6 לוחמי צה"ל נפצעו אמש בדרום לבנון בסדרה של שלושה אירועים שונים בדרום לבנון, ביניהם 3 במצב קשה ו-3 נוספים במצב בינוני. בצה"ל אמרו כי כל הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

לפי הודעת דובר צה"ל, אתמול בשעות הצהריים, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קשה כתוצאה מירי נ"ט לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון.

באירוע נוסף, לוחם צה"ל נפצע באורח קשה ושני לוחמי צה"ל נוספים נפצעו באורח בינוני כתוצאה מכלי טיס בלתי מאויש שנפל בסמוך לכוח צה"ל בדרום לבנון. כמו כן, לוחם צה"ל נוסף נפצע באורח בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית באזור.