סדרת תקריות

6 לוחמי צה"ל נפצעו בשלושה תקריות בדרום לבנון, שכללו ירי נ"ט, כטב"מ שנפל סמוך לכוחות ותאונה מבצעית

י"ב ניסן התשפ"ו
הותר לפרסום: 6 לוחמי צה"ל נפצעו בדרום לבנון, בהם 3 במצב קשה
כוחות צה"ל בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

הותר לפרסום כי 6 לוחמי צה"ל נפצעו אמש (ראשון) בדרום לבנון בסדרה של שלושה אירועים שונים בדרום לבנון, ביניהם 3 במצב קשה ו-3 נוספים במצב בינוני. בצה"ל אמרו כי כל הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

לפי הודעת דובר צה"ל, אתמול בשעות הצהריים, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קשה כתוצאה מירי נ"ט לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון.

באירוע נוסף, לוחם צה"ל נפצע באורח קשה ושני לוחמי צה"ל נוספים נפצעו באורח בינוני כתוצאה מכלי טיס בלתי מאויש שנפל בסמוך לכוח צה"ל בדרום לבנון. כמו כן, לוחם צה"ל נוסף נפצע באורח בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית באזור.

סדרת התקריות בדרום לבנון מגיעה יום אחרי נפילתו של סמל משה יצחק הכהן כץ, בן 22, מניו הייבן, קונטיקט. שלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח בינוני באירוע, כשהם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

פצועים צה"ל דרום לבנון

