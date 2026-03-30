סוכל ניסיון הברחת ביצים מזויפות לקהילה החרדית בירושלים

במבצע אכיפה מיוחד של משטרת ישראל ומשרד החקלאות אותרה משאית שהגיעה מהשטחים בשכונת רוממה בירושלים. לאור החשד שעורר המשאית החלו הצוותים בבדיקת תכולתה שם נמצאו כ-64 אלף ביצים מזויפות - כלל הביצים הושמדו

משרד החקלאות ומשטרת ישראל מנעו הברחה של כ-64 אלף ביצים מזויפות לישראל. רגע לפני החג צוותי המשרד והמשטרה סיכלו הברחות של מזון מן החי והצומח שעלול לסכן את בריאות הציבור.

במסגרת הפעילות סוכל ניסיון שיווק רחב היקף של ביצים לא מפוקחות שהובלו במשאית ללא קירור בלב שכונת רוממה, שבירושלים. המשאית שעוררה את חשד הצוותים נעצרה לביקורת ובמטען נחשפו תשעה משטחים שהכילו כ- 64,000 ביצים. מבדיקה ראשונית עלה כי הביצים הגיעו ממקור אינו ידוע וללא פיקוח וטרינרי, כשהן נושאות חותמות מזויפות הכוללות כשרות לפסח. על פי החשד, המטרה הייתה להפיצן בקרב הקהילה החרדית בעיר, לקראת חג הפסח.

לאור הסכנה בצריכת הביצים הורו גורמי מקצוע על השמדה מיידית של הביצים. כנגד נהג המשאית והמעורבים נפתחו הליכים פליליים.

לדברי משרד החקלאות תקופת החגים שמאופיינת בעלייה בצריכת תוצרת חקלאית, מביאה לתגבור כוחות הפיקוח והאכיפה, ומרחיב את הפעילות לאורך שרשרת האספקה ובמעברים. המטרה היא למנוע שיווק של מזון שאינו ראוי למאכל ועלול לסכן את בריאות הציבור, ולהבטיח אספקה של תוצרת בטוחה לציבור הרחב.

יש לציין כי במהלך השבועות האחרונים נתפסו למעלה מ-150,000 ביצים ומוצרי מזון נוספים מן החי והצומח שהוברחו מהרשות הפלסטינית והיוו סכנה ממשית לבריאות הציבור. משרד החקלאות וביטחון המזון מדגיש כי האכיפה תימשך ותוחרף, ללא פשרות.

משה אחרק, מהל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) במשרד החקלאות וביטחון המזון: "לקראת חג הפסח, ישנם גורמים המנסים לנצל את הביקוש הגובר למוצרי מזון כשרים כדי להכניס לשוק תוצרת מסוכנת ולא מפוקחת. זיוף חותמות כשרות הוא ניסיון חמור להטעות את הציבור ולסכן את הבריאות שלו. אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל וגורמי האכיפה הנוספים כדי למגר תופעות אלו, ולהבטיח שעל שולחן החג של אזרחי ישראל תוגש תוצרת בטוחה למאכל".