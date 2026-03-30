דיווחים בלבנון: בכיר חיזבאללה הותקף ברובע הדאחייה

דובר צה"ל אישר כי כוחות צה"ל תקפו היום (שני) תשתיות של חיזבאללה בביירות. במקביל, כלי התקשורת בלבנון ורשת "אל-חדת'" הסעודית דיווחו כי בכיר בארגון הטרור הותקף ברובע הדאחייה, כשככל הנראה מדובר בניסיון חיסול ממוקד.

בתוך כך, כוחות צה"ל תקפו אמש חוליית מחבלי חיזבאללה, אשר היו לבושים כפראמדיקים. המחבלים פעלו סמוך לאמבולנס בדרום לבנון.

בצה"ל אמרו כי "המחבלים שהותקפו פעלו באופן שיטתי להעביר אמצעי לחימה באמצעות אמבולנסים מצפון לדרום לבנון, כחלק מפעולות טרור מתמשכות ולצורך שימוש נגד כוחות צה״ל ומדינת ישראל. בחודש האחרון בלבד, שוגרו עשרות רקטות לעבר מדינת ישראל וכוחות צה״ל מהמרחבים בהם פעלו המחבלים, תוך ניצול ושימוש של המחבלים באמבולנסים ובתשתיות רפואיות לשימוש צבאי".

"שימוש באמבולנסים ובצוותים רפואיים להסתרת פעילות טרור מהווה הפרה חמורה של הדין הבין-לאומי. לפי ההוראות בצה״ל ובהתאם לדין הבין-לאומי, צוותים רפואיים נהנים מהגנה מיוחדת וזאת בתנאי שהם לא מבצעים פעולות עוינות מחוץ לתפקידם ההומניטרי ובהתאם לתנאים בדין" נמסר מדובר צה"ל. "אירוע זה מהווה דוגמה נוספת לשימוש הציני והשיטתי של ארגון הטרור חיזבאללה בתשתיות רפואיות לצרכים צבאיים".