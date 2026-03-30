הראל סקעת מודה: "ניסיתי להיאחז באמונה, אבל משהו נשבר"

רגע לפני פסח, הראל סקעת משיק את "אמונה שבורה" - שיר שנוגע בדיוק בנקודות שבהן כולנו מרגישים סדק בתקופה האחרונה. על החיפוש אחר יציבות בתוך הבלבול והתפילה האישית שיוצאת מהלב

בעיצומה של תקופה לא פשוטה, הראל סקעת מוציא שיר חדש בשם "אמונה שבורה". השיר יוצא לקראת חג הפסח, ומתעסק בתחושה שמוכרת להרבה אנשים בתקופה האחרונה - ניסיון להחזיק במשהו שכבר לא מרגיש יציב כמו פעם.



האזינו לשיר החדש של הראל סקעת - "אמונה שבורה"

לדברי סקעת, מדובר בטקסט אישי שנכתב מתוך מקום של בלבול וחיפוש. "לאחרונה אני מרגיש שאני מנסה להיאחז בדברים שכבר לא מרגישים יציבים, כאילו משהו נסדק ואני עוד לא יודע איך לקרוא לזה", הוא משתף. עוד הוסיף כי גם אמונה, "שלמה ככל שתהיה", יכולה להיסדק ולהעלות שאלות - על הדרך, על הבחירות, ועל מה שנכון לנו.

מה עומד מאחורי השיר

סקעת מתייחס גם לפער בין רוח התקופה לבין המשמעות של חג הפסח. לדבריו, חודש ניסן מסמל גאולה והתחדשות, בעוד המציאות הנוכחית מביאה איתה שבר, אתגר וספק. בתוך המתח הזה, השיר נולד מתוך רצון להבין מחדש איפה עומדת האמונה בתוך כל זה.

הראל סקעת צילום: (צילום: אור דנון)

רגעים קטנים של ספק

הטקסט של השיר עצמו נשען על רגעים קטנים ולא על דרמה גדולה. "לחפש, לפחד, להרגיש, לאבד" - שורה שמסכמת תהליך פנימי מתמשך, יותר מאשר נקודת שבר אחת ברורה. גם בהמשך, עם משפטים כמו "קח מעליי שקרים שאספתי בדרך", נכנסת שכבה יותר אישית של התמודדות.

בין אמונה למציאות

במרכז השיר עומד המתח בין הרצון להאמין לבין התחושה שמשהו השתנה. סקעת מתאר ניסיון להיאחז במה שהיה ברור בעבר, לצד ההבנה שזה כבר לא אותו דבר. בתוך זה, בולטת גם השורה "תן לי תפילה שאשיר" - בקשה פשוטה יחסית, שמחדדת את הכיוון של השיר: ניסיון לנסח מחדש את מה שמרגיש לא יציב.

הראל סקעת צילום: (צילום: סאלי בן ארי)

נשאר בתוך השאלות

“אמונה שבורה” לא מנסה לפתור את המתח הזה. הוא נשאר בתוך השאלות, בתוך היומיום, ובניסיון להתמודד עם מה שיש - גם בלי ודאות מלאה.