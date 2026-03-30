"שמענו אותך במנהרות": הרגע שריגש את הנשיא במפגש עם בר קופרשטיין

בר קופרשטיין, ששב משבי חמאס לפני כחצי שנה, העניק לנשיא יצחק הרצוג את ספרו החדש "לא נשבר" במפגש מרגש בבית הנשיא - ושיתף ברגעים הקשים מהשבי, בתקווה מהמנהרות ובפסח הראשון שיחגוג בבית

בר קופרשטיין, ששב משבי חמאס לפני כחצי שנה, מוציא ספר חדש בשם "לא נשבר", שבו הוא מתאר את תקופת שהותו בשבי שנמשכה 738 ימים. אמש (ראשון) הוא העניק את הספר לנשיא המדינה יצחק הרצוג, במפגש מיוחד שהתקיים בבית הנשיא בנוכחות בני משפחתו - הוריו, אחיו וחברתו, וכן רעיית הנשיא מיכל הרצוג ומו"ל ידיעות ספרים, דובי איכנוולד.

הרגעים הקשים מהשבי

במהלך המפגש שיתף קופרשטיין את הנוכחים בחוויות הקשות שעבר בשבי. בין היתר סיפר כי דווקא בימי חג הפסח נדרשו הוא וחטופים נוספים לחפור במנהרות - עדות מטלטלת שהותירה את הנוכחים נרגשים מאוד.

משפחתו של בר קופרשטיין עם נשיא המדינה. צילום: איציק בירן

כוח מתוך המנהרות

אחד הרגעים המרגשים במפגש נרשם כאשר קופרשטיין השמיע לנשיא הקלטה מדבריו מיום השואה בשנה שעברה, שבה הבטיח לפעול ככל האפשר להשבת החטופים. קופרשטיין סיפר כי כשהוא והחטופים שמעו את הדברים ברדיו, בעומק המנהרות, הם שאבו מהם כוח ותקווה.

פסח ראשון בבית - חירות

לדבריו, תחושת היציאה מעבדות לחירות מלווה אותו בכל יום מאז שחזר, אך השנה - לקראת חג הפסח הראשון שיחגוג בבית עם משפחתו מאז השבי - התחושה הזו צפויה להיות עוצמתית במיוחד.

בר קופרשטיין צילום: מטה משפחות החטופים

הנצחה בתוך הספר

בספרו בחר קופרשטיין להקדיש מקום גם להנצחת שמותיהם של 2,032 חללים, חיילים ואזרחים, שנרצחו ונהרגו מאז 7 באוקטובר ובמהלך המלחמה, לפי הנתונים שצוטטו בהודעה.