הישג אדיר: מדליית ארד לנבחרת ישראל בגביע העולם

הנבחרת סיימה את היום האחרון עם טעם מתוק במיוחד כאשר הצליחה להבטיח את מקומה על הפודיום בתרגיל האקרובטיקה. זהו ניצחון ענק לבנות שעד שלושה ימים לפני התחרות, כלל לא היה בטוח שיוכלו להשתתף בה

מדליית ארד לנבחרת ישראל בשחייה צורנית (שחייה אומנותית) בגביע העולם. הלילה ענף השחייה הביא הרבה גאווה למדינה לאחר זכיית הנבחרת במדליה.

זהו סיום מתוק לחברות הנבחרת שכמעט פספסו את התחרות. הדרמה התרחשה שלושה ימים לפני פתיחת התחרות, כאשר הנבחרת נותרה ללא טיסה. אך ברגע האחרון נמצא הפתרון והטיסה שאפשרה את השתתפות הנבחרת בתחרות.

בתרגיל האחרון הבטיחו את הפודיום

חברות הנבחרת: יוגב דגן, סשה לרמן, נוגה לוי, ליאור מקמל, ליה מקמל, שיה שר שלום, יערה שרעבי ואלה שטיינר, עלו על הפודיום לאחר שקבלו ציון של 194.6005 נקודות, בתרגיל האקרובטיקה האחרון שהבטיח להן מקום על הפודיום ואת המדליה.

את הנבחרת ליוו מאמנות הנבחרת ולריה אפרילבה ויעל פולקה, וראש המשלחת שיר הורנונג.