אל תתרשמו מזה שהאיראנים משגרים לכיוון הדרום

בימים האחרונים אנחנו עדים לכך שהאיראנים והחות'ים משגרים הרבה טילים לכיוון הדרום. עובדתית, הנתונים מדברים בעד עצמם: רק הבוקר (שני) שוגרו לעבר מרחב הדרום ארבעה טילים מכיוון איראן, ושניים שירו החות'ים הלילה לאותו המרחב.

אפשר להסביר את העובדה הזו בשני הסברים. ההסבר הראשון שאותו רואים במערכת הביטחון היא העובדה שהאיראנים התרחקו ממרחב השיגור של מערב איראן וצפונה, ומשגרים ממרכז המדינה. זה מאפשר להם להוציא שיגורים למרחב הדרום בישראל.

מרחב זה מצוי גאוגרפית רחוק יותר בתוך שטח איראן, הן בשל הפעילות שבעיקר התמקדה בחלקים האחרים של איראן וביחוד במערב.

הנקודה השנייה, שגם לה יש השפעה משמעותית, היא מזג האוויר - גם באיראן, שם בימים האחרונים גשום וסוער בחלקים המערביים ומושלג בחלקים הצפוניים, דבר שמקשה הן על זיהויים של המשגרים והן על היכולת להוציא מאזורים אחרים.

אבל יחד עם כך, אין להסיק מכך מסקנות שהאיראנים יכולים להוציא עדיין מספר פריטים לא קטן לעבר המרכז, גוש דן והמרחב. גם הם מנהלים הן את כלכלת החימושים שלהם והן את המחשבה שמרכז הארץ וגוש דן "יורדים" כביכול - ואז ינסו לאתגר את המערכות. אז כדאי להבין שהאיראנים מנהלים גם את החימושים שלהם וגם את מרחבי השיגורים.

להמשיך בשגרת חיינו בצל האזעקות זה דבר חשוב, והדבר האחרון שהיינו רוצים זה שנהיה במתח תמידי. לכן, גם אם ישנה הבנה שיש יכולת בידי האיראנים לירות למרכז, מבחינתנו אנחנו יודעים להיות ערוכים ומוכנים לכל תרחיש.