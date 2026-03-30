כתב אישום נגד המחבל שדקר את ראש המועצה הדתית בר"ג

פיגוע הדקירה התרחש לפני כשבועיים בעת שראש המועצה הדתית גדליהו בן שמעון היה בדרכו לבניין המועצה שם הותקף ונדקר על ידי המחבל. הוא עדיין מאושפז במצב קשה

י"ב ניסן התשפ"ו
פיגוע דקירה ברמת גן צילום: מצלמת אבטחה

כתב אישום יוגש כנגד המחבל אשר דקר את ראש המועצה הדתית ברמת גןגדליהו בן שמעון, לפני כשבועיים. המחבל, תושב ג'ת בן ה-20, יואשם בחשד לניסיון רצח על רקע טרור.

בתאריך 12.3 בסמוך לשעה 15:00, התקבל דיווח במוקד המשטרה אודות דקירת גבר ברחוב ביאליק ברמת גן. כוחות גדולים של משטרה, וכוחות הביטחון הגיעו למקום ופתחו בסריקות על מנת לאתר את המחבל אשר נראה נמלט מהמקום. זמן קצר לאחר מכן שוטרי יחידת האופנועים של תחנת בני ברק- רמת גן, איתרו את החשוד ועצרו אותו מספר רחובות מזירת הפיגוע.

דוברות המשטרה הסכין בה נדקר ראש המועצה הדתית ברמת גן צילום: דוברות המשטרה

במהלך הסריקות, נתפסה הסכין אשר שימשה את המחבל לביצוע הפיגוע במהלכו דקר את ראש המועצה הדתית בעיר. 

מחקירת הפיגוע עולה כי המחבל עקב אחרי בן שמעון שהיה בדרכו למועצה הדתית ברמת גן, ובעת שהגיע לבניין המועצה, תקף אותו עם סכין שהייתה ברשותו ונמלט מהמקום. כוחות הרפואה הוזעקו אל המקום ופינו את בן שמעון לבית החולים איכילוב במצב קשה.

היום יוגש נגד המחבל כתב אישום חמור בחשד לניסיון רצח על רקע טרור, בעקבות פיגוע דקירה ופציעתו באורח קשה של אזרח תמים.

רמת גן מועצה דתית רמת גן גדליהו בן שמעון אירוע דקירה

