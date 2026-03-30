רכבת ישראל תגביל את מספר הנוסעים לירושלים בחול המועד פסח

בהנחיית משטרת ישראל, הונחתה רכבת ישראל לצמצם את מספר הנוסעים בקווים לירושלים בשני הכיוונים ל-1,200 איש בלבד. הנסיעה תתאפשר באמצעות שובר נסיעה אותו יש להנפיק בנוסף לכרטיס הנסיעה הרגיל

רכבת ישראל מעדכנת את ההנחיות הנסיעה לכיוון ירושלים בתקופת חול המועד פסח. בהנחיית משטרת ישראל ולאור הצורך בשמירה על בטיחות ובטחון הנוסעים בקו לירושלים שרובו בתוואי תת קרקעי - במהלך ימי חוה"מ פסח (שישי 3.4, ראשון 5.4, שני 6.4) יוגבל מספר הנוסעים בכל רכבת בקו לירושלים (בשני הכיוונים).

הנפקת שובר נסיעה

הגבלת הנוסעים תתקיים בחוה"מ פסח (שישי 3.4, ראשון 5.4, שני 6.4) ותבוצע באמצעות הנפקת שוברי נסיעה (זאת בנוסף לכרטיס נסיעה בתוקף).

ניתן להנפיק שובר באמצעים הדיגיטליים באתר הרכבת או ביישומון, באמצעות מוקד השירות הטלפוני, או באמצעות דיילי שירות בתחנות אשר יפרסו באופן נרחב לטובת סיוע והכוונה לנוסעים. הנפקת השוברים תתאפשר החל מיום רביעי 1.4.26.

ברכבת ישראל מסבירים כי הגבלת מספר הנוסעים נובעת ממורכבות הפעלת תוואי הרכבת לירושלים שרובו נמצא בתת קרקע וכן תחנת ירושלים נבון הממוקמת בעומק 80 מטרים, זאת בשל אילוצים הנדסיים הנובעים מהבדלי גבהים בין מישור החוף להרי ירושלים.

עוד נאמר כי לאור המורכבות במקרה של מצב חירום כגון שריפה וכדו', נדרש לבצע תיאום הדוק עם גורמי החירום וההצלה, ועל כן מבוצעים תרגילים משותפים ונכתבים נהלים משותפים.



