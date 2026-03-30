איש התקשורת הוותיק חשף: הבן שלי נפצע בלבנון

מגיש הרדיו הוותיק חשף הבוקר כי בנו נפצע בלבנון: "הוא ילד חזק, זה דור של חזקים"

איש הרדיו הוותיק הראל סלוצקי, מגיש תוכנית הבוקר של רדיו צפון 104.5fm, שיתף בראיון ב-103fm את רגעי הדרמה שעברו על משפחתו בסוף השבוע האחרון. בנו, יהלי סלוצקי (23), לוחם צה"ל, נפצע באורח בינוני במהלך קרב בדרום לבנון.

התקרית התרחשה בלילה שבין שישי לשבת, כאשר כוח צה"ל הותקף בירי רקטי של חיזבאללה. לצד יהלי נפצעו עוד שישה לוחמים באורח בינוני וקצין נוסף באורח קשה.

סלוצקי האב סיפר כי ההודעה הדרמטית הגיעה בשעה 2:00 לפנות בוקר בשיחת טלפון ממספר לא מוכר. על הקו היה בנו שאמר לו: "אבא, אני בסדר, נפצעתי, אני ברמב"ם". סלוצקי תיאר כי הקול של בנו הרגיע אותו מיד, ומשם החל המרוץ לבית החולים. הוא ורעייתו יצאו בנסיעה דחופה מביתם בדגניה לחיפה, נסיעה אותה תיאר ככזו שלא ניתן לעשות לה סימולציה או לדמיין אותה מראש.

במפגש הראשון בבית החולים גילו ההורים כי יהלי נפגע מרסיסים שחדרו בסמוך לעורק ראשי. למרות חומרת הפציעה, האופטימיות לא איחרה לבוא. סלוצקי שיתף בחיוך כי עוד במיטת האשפוז, הבן ביקש ממנו טוסט נקניק שראה בדוכן בכניסה לבית החולים. "הוא ילד חזק, זה דור של חזקים", אמר האב הגאה והוסיף טיפ למשפחות במצב דומה: "שידברו, שיספרו ושלא ידחיקו".

יהלי שוחרר אתמול מבית החולים להמשך שיקום בביתו. הראל סלוצקי, אב לחמישה בנים, ציין כי יהלי התגייס היישר לתוך המלחמה ושירת בעזה ובלבנון. הוא הוסיף כי מדובר רק בתחילת הדרך עבור המשפחה, שכן שלושה בנים נוספים נמצאים בדרך לשירות צבאי. "בואו נקווה שהעתיד יהיה טוב יותר ושקט יותר", סיכם, "זה לא פשוט, באמת שלא. גם אני לומד להתמודד עם המציאות הזו. אני מתחזק".