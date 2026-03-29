בתרגיל אחד מבריק, הקואליציה חשפה את האופוזיציה במערומיה

"היחידים שיושבים פה יום יום, ונלחמים, זה אנחנו", כך אמר ראש האופוזיציה יאיר לפיד רק לפני מספר שבועות. והלילה, הוא ושאר חברי האופוזיציה נפלו לפח שהקואליציה טמנה להם בחן רב | טור דעה

רק לפני כשבועיים, שאלנו ב'סרוגים' את ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, מדוע האופוזיציה לא מצליחה לקצר את ימיה של הקואליציה. הוא בתגובה השיב כי דווקא סיעת יש עתיד היא זו שנמצאת בחזית המאבק הפרלמנטרי השוטף נגד הממשלה.

"אנחנו היינו פה, אנחנו נלחמנו, כולם שואלים איפה האופוזיציה", אמר. בהמשך הבהיר כי לשיטתו, מי שמוביל בפועל את המאבק בכנסת הם חברי סיעתו: "היחידים שיושבים פה יום יום, ונלחמים, זה אנחנו".

אממ ובכן, הלילה קיבלנו את ההוכחה המושלמת לחולשה, העצלנות והשאננות של האופוזיציה. התרגיל המבריק שעשתה הלילה הקואליציה לאופוזיציה, מוכיח זאת לחלוטין. בזמן שהקואליציה קידמה העברת מאות מיליוני שקלים לחינוך החרדי ולמוסדות הפטור, נוצר מצב חריג שבו חברי אופוזיציה הצביעו יחד עם הקואליציה ותמכו במהלך בפועל.

במשך דקות ארוכות אירע אירוע מדהים בכנסת, כאשר למעלה מ-100 חברי כנסת שתמכו בהצבעה, כאשר חלק משמעותי מחברי האופוזיציה - כלל לא שמו לב שהם מצביעים בעד ההצעה. רק לאחר שחברי כנסת ערבים העירו על כך, התבררה הטעות וההצבעה נעצרה.

האירוע הזה אינו רק תקלה טכנית או רגע מביך. הוא מעלה שאלות מהותיות על תפקודה של האופוזיציה ועל היכולת שלה למלא את תפקידה הבסיסי ביותר במערכת דמוקרטית: פיקוח, ביקורת והצבת אלטרנטיבה שלטונית.

אופוזיציה שמצהירה באופן עקבי על “מאבק” ועל “בלימת מהלכים” נבחנת דווקא ברגעים האפורים של העבודה הפרלמנטרית, לא בנאומים או בהודעות לתקשורת. הצבעות ליליות, דיונים טכניים לכאורה וניהול שוטף של סדר היום הם בדיוק המקומות שבהם נמדדת רצינותה של הנהגה.

כאשר באותם רגעים מתגלה חוסר תשומת לב בסיסי, קשה לטעון ללוחמנות אפקטיבית. גם אם מדובר בטעות אנוש, ההשלכות שלה משמעותיות, במיוחד כשמדובר בהחלטות תקציביות רחבות היקף. ולא, לא מדובר בטעות אנוש. מדובר בעצלנות גרידא, בעיקר של יאיר לפיד וחברי מפלגתו, שלא טרחו לבדוק על מה בדיוק הם מצביעים.

השפנים שאריה דרעי שולף מהכובע, כבר אינם מפתיעים איש. יתרה מכך נדגיש כי לקואליציה היה את הרוב הנדרש בכדי להעביר את התקציב, היא לא היתה זקוקה לתרגיל זה או אחר, התרגיל עצמו חשף את האופוזיציה במערומיה וגרם לה למבוכה אדירה.

תקציב המדינה עבר כמובן והקואליציה, בחסות האופוזיציה המנמנמת, תוכל להשלים את ימיה.