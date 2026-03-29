מכת חושך בטהרן: אחרי תקיפות ישראליות - בירת איראן בעלטה

אחרי תקיפות של חיל האוויר בטהרן, עלטה ירדה על בירת איראן. רק הבזקי האור של הפיצוצים ומדורות האש בעקבות השריפות מאירים את השמיים

מבצע שאגת הארי היום ה-30. אחרי תקיפות ישראליות ככל הנראה לתחנות הכוח של בירת איראן, מכת חושך ירדה על טהרן.

מכת חושך בטהרן

חלקים גדולים מהעיר נמצאים בעלטה, כשרק הבזקי האור של פיצוצים ומדורות האש בעקבות התקיפות מאירות את שמי העיר. שלושה ימים לפני ליל הסדר, ומכות מצרים תוקפות את מי שעומד עלינו לכלותינו.

תרחיש עלטה דווקא באיראן

נזכיר כי "תרחיש עלטה" היה אחד החששות הגדולים בישראל ממקרה של מתקפה איראנית ישירה או באמצעות הפרוקסי - השליחים מלבנון - חיזבאללה. ברוך ה', צה"ל הקדים מכה והשמיד את רוב יכולת הרקטות של חיזבאללה לטווח ארוך עוד לפני ששוגרו.

גם הירי האיראני בשתי המתקפות הראשונות נגמר ללא פגיעה משמעותית ובשני המבצעים האחרונים צה"ל שוב היכה את יכולת הטילים האיראנית כך שהפגיעות היו קטנות משמעותית ממה שציפו בתרחישי המלחמה.



